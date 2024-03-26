В МЧС рассказали россиянам, как избежать попадания в давку

22:38, 26 марта 2024, ПАИ

О правилах безопасности на массовых мероприятиях напомнили россиянам в Telegram-канале МЧС России.

Рекомендуется узнать пути эвакуации, определить наиболее опасные места, продумать план действий на случай чрезвычайной ситуации, держаться подальше от узких проходов и большого скопления людей. Кроме того, важно следить за поведением толпы, держаться на расстоянии от компаний хулиганов и дебоширов.

Если чрезвычайная ситуация всё же произошла, нужно избавиться от зонтов, шарфов и по возможности от обуви на каблуках. Важно всеми силами оставаться на ногах и не падать, если не удалось – сразу вставать. Если подняться не получилось, необходимо сгруппироваться в комок, закрыв руками голову.

Главная задача в такой ситуации – выйти из толпы. Для этого нужно двигаться по направлению толпы, при этом не задевать стены и препятствия, защищать грудную клетку. На мелкие травмы и потерю вещей не стоит обращать внимание.

Ранее ГУ МЧС России напомнило псковичам о запрете выхода на лёд.