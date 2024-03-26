15-летний подросток пропал в Пскове

23:21, 26 марта 2024, ПАИ

15-летний Богдан Нестеров пропал в Пскове, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

25 марта 2024 года он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы чёрные, глаза карие.

Был одет в бордовую куртку-бомбер, белую толстовку с капюшоном, серые штаны и белые кроссовки. С собой имел маленькую чёрную сумку через плечо.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Богдана Нестерова, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.