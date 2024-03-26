15-летний подросток пропал в Пскове
15-летний Богдан Нестеров пропал в Пскове, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
25 марта 2024 года он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы чёрные, глаза карие.
Был одет в бордовую куртку-бомбер, белую толстовку с капюшоном, серые штаны и белые кроссовки. С собой имел маленькую чёрную сумку через плечо.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Богдана Нестерова, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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