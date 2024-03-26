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Общество

Обихаживать домашних животных советует народный календарь сегодня

Венедиктов день наступил по народному календарю сегодня, 27 марта, сообщает портал calend.ru.

На Руси было принято обихаживать домашних животных, так как у многих начиналась линька в эти дни. Животных выводили во двор, чистили, скребли, а также заговаривали от дурного глаза.

Об этом дне говорили так: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Помимо этого, были и другие поговорки о домашних животных: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Кроме того, в этот день наблюдали за приметами. Например, мороз предвещал такую же погоду на неделю вперед. Гром на Венедиктов день предсказывал урожайное и плодородное лето.

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