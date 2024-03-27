Отраслевые системы оплаты труда могут ввести в России

07:44, 27 марта 2024, ПАИ

По поручению президента идёт межведомственная работа по подготовке предложений по совершенствованию систем оплаты труда работников бюджетной сферы, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Внедрение отраслевых систем оплаты труда может стать решением этого вопроса, заметили в пресс-службе.

«Это позволило бы внедрить единые подходы к начислению заработной платы, сократить межрегиональную дифференциацию в оплате труда. Вместе с тем вопросы заработной платы — очень тонкие, чувствительные, требуют глубокой проработки, практического анализа», — подчеркнули в Минтруде.

В министерстве добавили, что с учетом этого внедрение отраслевых систем оплаты труда необходимо начать с апробации в рамках пилотного проекта. Регионы-пилоты могут определить уже до конца этого года.