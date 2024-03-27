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Как обезопасить себя от провокаторов в интернете, объяснил эксперт

Как обезопасить себя от провокаторов в интернете, объяснил профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности РУДН Дмитрий Кулябов в интервью агентству «Прайм».

Как обезопасить себя от провокаторов в интернете, объяснил эксперт. Фото: ПАИ

От потока провокаций в интернете полностью спастись невозможно, но снизить риски можно благодаря знанию правил цифровой гигиены, подчеркнул Дмитрий Кулябов.

«К сожалению, никакие технические средства на уровне пользователя не могут спасти от мошенничества на доверии, что и представляет собой вербовка в интернете. Защитить может только владение критическим мышлением. Не принимайте решение сразу. Подумайте. Советуйтесь с родными и близкими. Будьте критичны к себе», – рекомендует он.

Дмитрий Кулябов уточнил, что важно широкое информирование целевой аудитории о методах мошенничества.

Чтобы не стать жертвой мошенников, он посоветовал использовать отдельный пароль для каждого сервиса и регулярно менять их. Также использовать расширенную защиту, подключать двухфакторную аутентификацию, а в качестве факторов аутентификации можно использовать push-сообщения, sms-сообщения.

Что касается телефона, то профессор напоминает, что не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров и общаться с операторами на другом конце. Если звонят из какой-либо организации, например, банк, оператор сотовой связи, госструктура, то нужно прервать разговор и перезвонить в организацию по официальному телефону, также желательно установить систему защиты от телефонного спама.

Помимо этого, он объяснил, как защитить банковские карты. Важно не сообщать данные банковской карты.

«Сотрудник банка во время разговора по телефону для идентификации клиента обычно спрашивает Ф.И.О., дату рождения, секретное слово. Могут запросить последние 4 цифры карты. Другая информация не запрашивается (код из СМС, CVV-код)», – подчеркнул Дмитрий Кулябов.

Он также уточнил, что если по карте совершают операции или есть опасность их совершения, то необходимо заблокировать карту.

«Самый главный критерий для выбора системы хранения и обработки личных данных – данные должны быть у вас. Данные, находящиеся в Сети, вам не принадлежат», – заключил профессор Дмитрий Кулябов.

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