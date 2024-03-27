Борис Елкин поблагодарил псковских росгвардейцев за верность долгу и присяге
Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Ваши преданность службе, мужество и высокий профессионализм заслуживают глубокого уважения и восхищения», – подчеркнул глава Пскова.
Он отметил, что сотрудники Росгвардии стоят на страже общественного порядка и безопасности граждан во время массовых мероприятий, обеспечивают охрану важных стратегических объектов, контролируют оборот оружия, эффективно решают задачи в сфере национальной безопасности.
Борис Елкин также поблагодарил псковских росгвардейцев за верность долгу и присяге, успешное выполнение своих обязанностей. «Вы – надежная опора нашего государства! Желаю крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия вам и вашим семьям», – сказал он.
Напомним, сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии.