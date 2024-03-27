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Борис Елкин поблагодарил псковских росгвардейцев за верность долгу и присяге

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Борис Елкин поблагодарил псковских росгвардейцев за верность долгу и присяге. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

«Ваши преданность службе, мужество и высокий профессионализм заслуживают глубокого уважения и восхищения», – подчеркнул глава Пскова.

Он отметил, что сотрудники Росгвардии стоят на страже общественного порядка и безопасности граждан во время массовых мероприятий, обеспечивают охрану важных стратегических объектов, контролируют оборот оружия, эффективно решают задачи в сфере национальной безопасности.

Борис Елкин также поблагодарил псковских росгвардейцев за верность долгу и присяге, успешное выполнение своих обязанностей. «Вы – надежная опора нашего государства! Желаю крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия вам и вашим семьям», – сказал он.

Напомним, сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии.

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