Борис Елкин поблагодарил псковских росгвардейцев за верность долгу и присяге

09:25, 27 марта 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Ваши преданность службе, мужество и высокий профессионализм заслуживают глубокого уважения и восхищения», – подчеркнул глава Пскова.

Он отметил, что сотрудники Росгвардии стоят на страже общественного порядка и безопасности граждан во время массовых мероприятий, обеспечивают охрану важных стратегических объектов, контролируют оборот оружия, эффективно решают задачи в сфере национальной безопасности.

Борис Елкин также поблагодарил псковских росгвардейцев за верность долгу и присяге, успешное выполнение своих обязанностей. «Вы – надежная опора нашего государства! Желаю крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия вам и вашим семьям», – сказал он.

Напомним, сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии.