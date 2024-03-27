Несанкционированную свалку устранили в Пскове

09:25, 27 марта 2024, ПАИ

Несанкционированную свалку ликвидировали в Пскове по требованию городской прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Установлено, что рядом с контейнерной площадкой у дома №9 на улице Школьной в Пскове длительное время не были убраны ветки, мешки со строительными отходами. При этом управляющая организация заявку на вывоз этих отходов в специализированную организацию не направляла.

В связи с этим прокуратура города в адрес директора управляющей организации внесла представление, которое находится на рассмотрении.

По состоянию на 21 марта текущего года управляющая организация устранила несанкционированную свалку отходов.