Прокуратура привлекла к ответственности семь управляющих компаний Пскова

09:50, 27 марта 2024, ПАИ

Семь управляющих организаций Пскова привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В ходе проверки установили, что управляющие организации Пскова допускают грубые нарушения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами. Всего в городе ненадлежащим образом содержатся более 40 многоквартирных домов, в том числе в зимний период.

По результатам проверок директора управляющих организаций в марте 2024 года привлечены к административной ответственности за нарушение лицензионных требований (часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ).

Выявленные нарушения устраняются.