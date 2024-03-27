Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и районе

09:58, 27 марта 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в Великих Луках и Великолукском районе 27 и 29 марта, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

27 марта без света с 9:00 до 17:00 останутся улицы Коломенка, Интернациональная, Благодатная, Центральная, 16 в Великих Луках, а также деревня Фотьево в Великолукском районе.

Этого же числа с 9:00 до 16:00 – деревни Торчилово, Баталиха, Рябики, Малахово, Мордовичи, Воробецкое, Велебецкое, а также СНТ «Сигорицы», «Рассвет», «Подснежник», «Берёзка», «Ленок-1».

29 марта с 9:00 до 16:00 без электричества останутся улицы Революционная, дома № 13–50, Космонавтов, дома № 1–14, Чапаева, дома № 48–58, Полиграфистов, дома № 82–103, Сопецкая, дома № 5–34, 3-й Ударной Армии, дома № 101, 103, 107, 109, светофор на пересечении улиц Революционная – Манежная, проезды Большой, Гаражный, Типографский, Сопецкий, тупики Крайний, Печатников.