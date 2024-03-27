В Псковской области можно пройти диспансеризацию по репродуктивному здоровью

09:42, 27 марта 2024, ПАИ

С 2024 года для женщин и мужчин репродуктивного возраста (18-49 лет) предусмотрено проведение диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья. Об этом ПАИ сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Диспансеризация репродуктивного здоровья проводится для выявления у граждан признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и её течение, роды, послеродовой период.

Для прохождения репродуктивной диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, женскую консультацию по месту жительства.

При отсутствии в медицинской организации возможности проведения исследований методом полимеразной цепной реакции, спермограммы, она организовывает забор и транспортировку биологического материала в соответствии с маршрутизацией.

Если в медицинской организации отсутствует возможность проведения необходимых манипуляций, лабораторных исследований, консультаций врачей-специалистов, то она организовывает их выполнение на договорной основе в других медорганизациях.

Для пациентов все абсолютно бесплатно по полису ОМС. В карточках подробнее, что входит в первый и второй этап.



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области







Второй этап проводится только при наличии медицинских показаний по итогам первого этапа.