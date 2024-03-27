15-летнюю девочку сбили на Рижском проспекте в Пскове

10:24, 27 марта 2024, ПАИ

Автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пенсионер – водитель автомобиля Renault Logan допустил наезд на 15-летнюю девочку на пешеходном переходе у дома № 31 на Рижском проспекте в Пскове.

В результате ДТП пострадал подросток. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают медицина катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.