15-летнюю девочку сбили на Рижском проспекте в Пскове
Автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пенсионер – водитель автомобиля Renault Logan допустил наезд на 15-летнюю девочку на пешеходном переходе у дома № 31 на Рижском проспекте в Пскове.
В результате ДТП пострадал подросток. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают медицина катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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