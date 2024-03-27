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Экономика

Строительство нового завода началось в ОЭЗ «Моглино»

Строительство завода компании «Скрининг-М» началось в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области, сообщили ПАИ в ОЭЗ «Моглино».

Строительство нового завода началось в ОЭЗ «Моглино». Фото здесь и далее: ОЭЗ «Моглино»

Резидент осуществляет свою деятельность на арендных площадях. Объём инвестиций превысил 24,9 миллиона рублей, создано уже более 40 рабочих мест.

Строительство завода позволит расширить линейку продукции и создать дополнительно 30 рабочих мест.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2025 года.

Отметим, «Скрининг-М» специализируется на производстве тест-полосок и мультитестов, используемых для in vitro диагностики в клинических лабораториях, наркологических больницах и диспансерах, в центрах переливания крови. Тесты широко используют в своей работе силовые структуры, а также предприятия с опасным производством и крупные промышленные предприятия для тестирования персонала.

Ранее сообщалось, что тесты на беременность и экспресс-тесты на COVID-19 будут производить в Псковской области.

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