Пропавшего в Пскове 15-летнего подростка нашли живым

11:04, 27 марта 2024, ПАИ

Пропавшего в Пскове 15-летнего подростка нашли живым, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта подросток вышел из дома и не вернулся.