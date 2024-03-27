Пропавшего в Пскове 15-летнего подростка нашли живым
Пропавшего в Пскове 15-летнего подростка нашли живым, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 25 марта подросток вышел из дома и не вернулся.
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