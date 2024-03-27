ТОСы стали темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы
Территориальные общественные самоуправления стали темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы, которое прошло 26 марта. В нем приняли участие глава Пскова Борис Елкин, представители администрации города, курирующие данную сферу, депутаты ПГД и их помощники. Целью мероприятия было повысить уровень знаний и компетентности депутатов городской Думы и их помощников, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.
Участникам встречи рассказали об активности ТОС в Пскове по итогам прошлого года, лучших практиках по созданию ТОС в городе, установлении границ территориальных общественных самоуправлений, регистрации ТОС и о приеме заявок на муниципальный конкурс в этом году.
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