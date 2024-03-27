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Общество

ТОСы стали темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы

Территориальные общественные самоуправления стали темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы, которое прошло 26 марта. В нем приняли участие глава Пскова Борис Елкин, представители администрации города, курирующие данную сферу, депутаты ПГД и их помощники. Целью мероприятия было повысить уровень знаний и компетентности депутатов городской Думы и их помощников, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Фото пресс-службы ПГД

Участникам встречи рассказали об активности ТОС в Пскове по итогам прошлого года, лучших практиках по созданию ТОС в городе, установлении границ территориальных общественных самоуправлений, регистрации ТОС и о приеме заявок на муниципальный конкурс в этом году.

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