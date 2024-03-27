Отчёт Счётной палаты и стипендии студентов-целевиков обсудил бюджетный комитет Собрания

12:08, 27 марта 2024, ПАИ

Накануне мартовской сессии комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рассмотрел профильные вопросы из повестки. Заседание прошло под председательством Александра Братчикова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Работа началась с отчёта Счётной палаты области – информацию о результатах деятельности надзорного органа за 2023 год озвучила руководитель ведомства Марина Хохлова. В отчётный период аудиторы палаты провели 137 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выявили 468 нарушений. Специалист уточнила, что почти 83% выявленных фактов связаны с нарушениями ведения бухгалтерского учёта и недостоверностью бюджетной и другой финансовой отчётности.

«Счётной палатой были приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства», – заверила Марина Хохлова.

Председатель парламентского комитета Александр Братчиков обратил внимание, что в отчёте содержатся сведения о невыполнении программы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, и попросил прокомментировать ситуацию. Руководитель Счётной палаты пояснила, что речь в отчёте идёт о проверке годичной давности – текущая ситуация улучшилась.

Также Александр Братчиков поинтересовался, проверяла ли Счётная палата контракты в сфере госзакупок, заключённые с единственным поставщиком, – по мнению депутата, они требуют более пристального контроля.

«Грубых нарушений не нашли», – ответила на поставленный вопрос Марина Хохлова.

Члены комитета отметили эффективную работу Счётной палаты, публичное обсуждение отчёта состоится на сессии Собрания.

В рамках рассмотрения изменений финансовых параметров региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы» члены комитета уделили внимание дорожной теме.

Вице-спикер Юрий Сорокин попросил председателя правительственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова рассказать о сроках строительства Северного обхода. Специалист заверил, что подрядчик работает не просто по плану, но даже с небольшим опережением.

Александр Братчиков затронул вопрос обновления подвижного состава, уточнив, есть ли у региона планы по закупке электробусов (в ряде российских городов такая практика уже реализуется), а также спросил о состоянии автобусов, переданных Псковской области Санкт-Петербургом.

Отвечая на первый вопрос, председатель комитета по транспорту сказал, что возможность закупки электробусов на городские маршруты в обозримом будущем не рассматривается из-за их высокой стоимости и отсутствия инфраструктуры электрических заправок.

Состояние переданных автобусов Станислав Стармолотов оценил как удовлетворительное. «Послужат ещё», – высказал мнение специалист.

С докладом по законопроекту о повышении размера стипендий студентам, заключившим договор о целевом обучении в сфере образования, выступил председатель профильного правительственного комитета Андрей Ермаков. Руководитель исполнительного органа напомнил, что повышенные стипендии для студентов-целевиков были установлены по решению губернатора.

«Эти меры показали себя максимально эффективно, видим рост заключённых договоров», – констатировал председатель областного комитета по образованию. Для студентов-целевиков профессиональных образовательных организаций размер стипендии предлагается повысить до 4500 рублей в месяц, для студентов вузов – до 7500 рублей в месяц.

От лица педагогического сообщества депутат Татьяна Фомченкова высказалась в поддержку инициативы. Её коллеги по парламентскому комитету также единодушно поддержали законопроект.

В завершение депутаты рассмотрели и одобрили технические изменения в два областных закона, регламентирующих патентное налогообложение, транспортный налог и налог на имущество организаций.