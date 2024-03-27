Голосование на выборах в сентябре 2024 года в Псковской области будет многодневным

12:49, 27 марта 2024, ПАИ

Голосование на выборах в сентябре 2024 года в Псковской области будет многодневным, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 27 марта на открытом заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Сколько дней будет длиться голосование – два или три – ещё предстоит решить, уточнил Игорь Сопов.

Ранее он сообщил, что облизбирком намерен подать заявку в ЦИК на использование ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 2024 года.