Голосование на выборах в сентябре 2024 года в Псковской области будет многодневным
Голосование на выборах в сентябре 2024 года в Псковской области будет многодневным, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 27 марта на открытом заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона, передаёт корреспондент ПАИ.
Сколько дней будет длиться голосование – два или три – ещё предстоит решить, уточнил Игорь Сопов.
Ранее он сообщил, что облизбирком намерен подать заявку в ЦИК на использование ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 2024 года.
Разговоры о вбросе голосов на выборах президента смешны и ничем не обоснованы - Игорь Сопов
В СУ СК прокомментировали ход расследования резонансного убийства девочки в Псковской области
Псковская область подаст заявку в ЦИК на использование ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 2024 года
Отчёт Счётной палаты и стипендии студентов-целевиков обсудил бюджетный комитет Собрания