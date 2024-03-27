Состав штаба по наблюдению за выборами изменится в Псковской области

13:04, 27 марта 2024, ПАИ

В составе общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области произойдут изменения, сообщила заместитель председателя штаба Наталья Горбачёва на открытом заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент.

Работа штаба будет продолжена на муниципальных выборах в сентябре. В составе штаба произойдут изменения, отметила спикер.

Также Наталья Горбачёва отметила открытость, эффективную работу избирательной системы и работу волонтёров на прошедших президентских выборах.

Ранее председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что облизбирком намерен подать заявку в ЦИК на использование ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 2024 года. Также он рассказал, что голосование на выборах в сентябре 2024 года в Псковской области будет многодневным.