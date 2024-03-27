Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Состав штаба по наблюдению за выборами изменится в Псковской области

В составе общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области произойдут изменения, сообщила заместитель председателя штаба Наталья Горбачёва на открытом заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент.

Состав общественного штаба по наблюдению за выборами изменится в Псковской области. Фото: ПАИ

Работа штаба будет продолжена на муниципальных выборах в сентябре. В составе штаба произойдут изменения, отметила спикер.

Также Наталья Горбачёва отметила открытость, эффективную работу избирательной системы и работу волонтёров на прошедших президентских выборах.

Ранее председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что облизбирком намерен подать заявку в ЦИК на использование ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 2024 года. Также он рассказал, что голосование на выборах в сентябре 2024 года в Псковской области будет многодневным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2024

Областные и федеральные инициативы рассмотрел законодательный комитет Собрания

27 марта 2024

Профильные вопросы рассмотрел социальный комитет Псковского облсобрания
27 марта 2024

Состав штаба по наблюдению за выборами изменится в Псковской области
26 марта 2024

Решение о назначении исполняющим полномочия главы Гдовского района Николая Капитонова отменено
21 марта 2024

Владимир Путин обратился к россиянам по итогам выборов
21 марта 2024

ЦИК: Владимир Путин победил на выборах президента России, набрав 87,28% голосов
21 марта 2024

Алексей Форш: Рекордные показатели Владимира Путина на выборах – результат продолжающейся общественной консолидации
20 марта 2024

Очередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 28 марта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...