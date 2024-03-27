Пскович вышел в полуфинал международного турнира по боксу
Пскович Артур Кулаков вышел в полуфинал международного турнира по боксу «Кубок нефтяных стран», посвящённого памяти Героя Социалистического Труда Ф. К. Салманова. Соревнования проходят в Нижневартовске с 25 по 30 марта. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
26 марта состоялся бой 1/8 финала между Артуром Кулаковым и спортсменом из Екатеринбурга Ниджатом Садыховым. Пскович выиграл досрочно во втором раунде после того, как врач осмотрел рассечение противника и принял решение, что тот не может продолжать бой.
Сегодня, 27 марта в четвертьфинале Артур Кулаков встретился с боксёром из Хабаровского края Русланом Трушниковым. В нём пскович снова одержал победу единогласным решением судей.
28 февраля состоится полуфинал соревнований.
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