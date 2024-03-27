Публикуем афишу Псковского драмтеатра до конца сезона

13:36, 27 марта 2024, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина в Международный день театра обнародовал афиши июня и июля. Театральный сезон в Пскове закроется 6 июля свежим спектаклем Дмитрия Месхиева «Мой не мой», сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

В июне театр покажет и другие новинки сезона – «Влюбленные» Карло Гольдони (29 июня), «Амфитрион» Жан-Батиста Мольера (21, 30 июня), музыкально-поэтический вечер «Фламенко» (18, 23 июня).

С двумя спектаклями – «Дни Победы» Ксении Степанычевой (22 июня) и «Отелло» Уильяма Шекспира (26 июня) – зрителям предстоит попрощаться. Они будут сняты с репертуара.

В репертуар большой сцены, помимо уже перечисленных спектаклей, вошли также чеховский «Дядя Ваня» (2 июня), комедия Бернарда Шоу «Пигмалион» (8 июня), «Зойкина квартира» Булгакова (16 июня), ретрокомедия «Соседи» (14 июня), «Лягушки» Мо Яня (20 июня), «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина (23 июня), спектакли – лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска» – «Ревизор» Гоголя (12 июня) и булгаковский «Морфий» (2 июля).

Среди камерных спектаклей зритель увидит русскую и зарубежную классику – «Пиковая дама» (6 июня, 4, 5 июля), «Метель» (15 июня, 3 июля), «Ионыч» (7 июня), «Бовари» (11, 13, 25, 27 июня); современную драматургию – «Серёжа очень тупой» (4 июня), «Свидетельские показания» (9 июня), «Гробница малыша Тутанхамона» (19 июня).

Спектакль по рассказу Чехова «Ионыч» (режиссёр Василий Сенин), который уже девять лет идёт на сцене театра (дольше всех других спектаклей текущего репертуара), 7 июня будет показан в сотый раз. Такой серьёзный юбилей ранее отметили лишь «Пиковая дама» и «Год Жирафа».

В музыкальную афишу к «Фламенко» добавятся спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка», спектакль-концерт «Случайный вальс».

Для детей театральный сезон закроется раньше: последним спектаклем, рассчитанным на младшеклассников, станет «Слон и птичка» 8 и 9 июня.

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра drampush.ru/afisha. Касса располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9:30 до 19:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).

Спектакли, доступные по «Пушкинской карте», отмечены в онлайн-афише профилем Пушкина.

Напомним, 27 марта, в Международный день театра, купить билеты на сайте и в кассе можно со скидкой 27 %. Акция продлится сутки.