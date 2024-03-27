Псковский рыбак рассказал историю своего спасения с затянутого туманом Чудского озера

14:56, 27 марта 2024, ПАИ

Псковский рыбак Иван Гуридов из деревни Синьковщина Гдовского района рассказал о том, как пограничники помогли ему выбраться с Чудского озера. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

«Было это, как мне помнится, в последние дни февраля или в самом начале марта. Я с утра привычно завёл свой мотобуксировщик, загрузил снасти и отправился на любимый свой отдых-промысел рыбачить на Чудском озере. От берега далеко не стал подниматься, на полутора километрах набурил лунок, вокруг огляделся, кивалей уже немало», – поделился он.

С самого утра над озером был небольшой туман, уточнил рыбак. «Поэтому я свою технику сразу носом к берегу поставил, на снегу стрелку-линию начертил. Думал, что надёжно подстраховался», – рассказал Иван Гуридов.

За два с половиной часа до заката мужчина стал собираться домой. Однако из-за сильного тумана было невозможно что-либо увидеть на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, гармин отказался работать, а навигатор в телефоне показывал неверное расстояние. Следуя по телефону советам друзей, он пытался уловить направление ветра и лицом, и намочив руки, и пытаясь зажечь отсыревшие спички. «Берега не оказалось передо мной даже через час попыток выехать из озера», – поделился рыбак.

Мужчина обратился за помощью к пограничникам. «Дежурный связался с командиром катера на воздушной подушке, а тот вышел со мной на связь и стал говорить, что и как делать, чтобы «запеленговать» меня в тумане. Моим испытаниям оставалось не более пятнадцати минут. Вскоре сквозь густой туман я услышал звук мотора и увидел слабый свет их прожектора. По рекомендации пограничников я направил в их сторону свет фонаря своей техники, и вскоре встреча наша состоялась», – рассказал Иван Гуридов.

Оказалось, что мужчина, будучи уверенным, что продвигается к берегу, всё дальше от него удалялся и уехал на пять километров в сторону Лаптовиц.

Пограничники сопроводили рыбака до берега, и вскоре мужчина был дома.