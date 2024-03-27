Псковичи могут стать зрителями на соревнованиях сотрудников МЧС по ликвидации последствий ДТП

15:49, 27 марта 2024, ПАИ

Соревнования на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте» пройдут в Пскове 28 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Команды в составе четырёх пожарных-спасателей продемонстрируют своё мастерство в ликвидации последствий ДТП. Специалисты при помощи аварийно-спасательных инструментов будут на скорость условно тушить возгорание, деблокировать пострадавших из автомобиля и оказывать им первую помощь.

«Соревнования отличаются своей зрелищностью и динамичностью и максимально приближены к реальным условиям», – отметили в ведомстве.

Цель соревнований – улучшение подготовки сотрудников чрезвычайного ведомства и повышение их готовности к происшествиям.

Открытие соревнований состоится завтра, 28 марта, в 10:00 на территории пожарно-спасательной части № 2 на улице Вокзальной, 12а в Пскове. Вход свободный.