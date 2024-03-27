Заражённые опасным вредителем цветы из Израиля уничтожат в Псковской области

15:58, 27 марта 2024, ПАИ

Опасных вредителей цветочных культур выявили в партии израильских цветов в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области государственные инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль 150 срезов цветов лимониумов. В них нашли живое имаго насекомого, схожего с опасным карантинным объектом. Цветы, выращенные в Израиле, направлялись в Москву.

По результатам лабораторных исследований в образцах цветов выявили заражённость индокитайским цветочным трипсом. «Это первый случай обнаружения индокитайского цветочного трипса при ввозе подкарантинной продукции на подведомственной управлению Россельхознадзора территории в 2024 году», – отметили в ведомстве.

Выпуск партии лимониумов на территорию России запрещён, все цветы уничтожат.