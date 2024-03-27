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Общество

А у нас в посёлке газ: жизнь псковской семьи стала намного комфортнее

В начале года в посёлке Бежаницы запустили газопровод, который дал возможность почти 80 домовладениям подключиться к голубому топливу. К этому времени семья Шелеховых, воспользовавшись кредитом от Россельхозбанка, провела газопровод внутри участка к своему дому и в марте уже подключила газоснабжение, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

А у нас в посёлке газ: жизнь псковской семьи стала намного комфортнее. Фото: АО «Россельхозбанк»

«Россельхозбанк предлагает удобную процентную ставку для сельских жителей, это выгодно. Мы взяли кредит год назад и за это время успели провести газовое оборудование от границ участка до дома, затем установили газовое оборудование внутри дома. Раньше у нас было печное отопление, а сейчас жизнь стала намного комфортнее, мы очень довольны», – поделилась мнением жительница посёлка Бежаницы Ольга Шелехова.

Целевой потребительский кредит можно оформить не только на газификацию частного дома на селе, но и на работы по проведению электричества, на приобретение и монтаж оборудования для водоснабжения (бурение скважин) и водоотведения, а также сделать ремонт как самого дома, так и внутренних помещений. Заёмные средства банк предоставляет гражданам от 23 до 65 лет включительно, у которых есть постоянная регистрация в сельской местности.

При этом один заёмщик может взять сразу два кредита на разные виды работ сроком от полугода до пяти лет. Максимальная сумма одного займа – 500 тысяч рублей Таким образом, на две программы можно получить до одного миллиона рублей. Работы можно проводить только по договорам подряда, заключёнными с организациями или индивидуальными предпринимателями. Есть возможность досрочного погашения кредита без ограничений.

«Льготный кредит на благоустройство частных домовладений для жителей села разработан Министерством сельского хозяйства и Россельхозбанком в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Часть процентной ставки банку субсидирует государство, поэтому для клиентов она получается такой выгодной и удобной. РСХБ заинтересован в развитии и улучшении условий жизни на селе, чтобы жизнь там была комфортной и привлекательной, в том числе для квалифицированных молодых специалистов», – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Подробнее об условиях потребительского кредита на благоустройство можно узнать на сайте Россельхозбанка (www.rshb.ru), а также в офисах в Пскове на улице Некрасова, 44а и улице Народной, 21. Телефон (8 8112) 68-72-20.

Офисы Россельхозбанка также расположены в Псковской области по адресам:

  • Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45;
  • Новосокольники, улица Тихмянова, 9 (офис 1001);
  • посёлок Бежаницы, улица Смольная, 6а;
  • Дно, улица Космонавтов, 26;
  • Печоры, улица Свободы, 34;
  • Остров, улица 25 Октября, 34;
  • Невель, улица Ломоносова, 5;
  • Опочка, улица Красноармейская, 11.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). ИНН 7725114488. Erid=2SDnjeTzioj.

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А у нас в посёлке газ: жизнь псковской семьи стала намного комфортнее

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