Реальную власть женщины получили только при Путине, заявил спикер Госдумы

16:17, 27 марта 2024, ПАИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что женщины в России получили «реальную власть» только при президентстве Владимира Путина и большинстве «Единой России» в парламенте. Об этом сообщают РИА Новости.

Свое утверждение он обосновал тем, что женщины занимают руководящие должности в государственной системе. Например, женщины возглавляют Центробанк, Счетную палату, Центризбирком и Совет Федерации. Также у него самого есть две заместительницы, а в правительстве две женщины занимают должности вице-премьеров.

Однако Володин добавил, что «самую тяжелую рутинную работу делают мужчины».

Ранее Счетная палата выпустила доклад, в котором говорится, что на рынке труда в России существует гендерная сегрегация и женщины в основном работают в низкооплачиваемых отраслях. При этом они заняты в видах деятельности, «для которых характерна высокая общественная значимость».