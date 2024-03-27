Стартовал приём заявок на участие в ралли «Голубые озёра» в Псковской области
Стартовал приём заявок на участие в ралли «Голубые озёра», которое пройдёт в Пустошкинском районе с 26 по 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.
Ралли «Голубые озёра» является шестым этапом Кубка России по ралли, а также первым этапом Кубка Содружества «Трофей Александра Невского». Общая протяжённость трассы составит 228 километров, из которых 93 километра – скоростные участки.
19 апреля станет последним днём приёма заявок. Затем 22 апреля организаторы огласят список участников, а уже 26 апреля пройдут тестовые заезды. Сами гонки пройдут в один день 28 апреля.
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