Псковские школьники подверглись информационной атаке. Как защитить детей
Школьники в Пскове получают сообщения с предложениями совершить теракты. Об этом ПАИ сообщил один из читателей, который рассказал, что его детям и его одноклассникам поступили такие сообщения в мессенджерах.
Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало, что после террористического акта в «Крокус Сити Холле» учащиеся стали массово получать сообщения с предложением устроить теракты в разных регионах.
В частности, школьникам предлагали разные суммы. В основном это около 1 млн рублей, хотя известно о случаях, когда предлагали и 250 тысяч рублей, и 2 млн рублей. Кому-то и вовсе предлагают алкоголь или наркотики, говорится в Telegram-канале ведомства. За отказ совершить преступление злоумышленники угрожают физической расправой.
В управлении рассказали, что следует делать с такими предложениями:
– не вступать в переписку с провокаторами;
– заскринить все присланные сообщения так, чтобы был виден номер телефона отправителя;
– сделав скриншоты, уведомить взрослых и полицию о поступившем сообщении;
– пожаловаться в администрацию мессенджера на пользователя, от которого пришло сообщение, в целях его блокировки;
– в настройках профиля мессенджера установить ограничения конфиденциальности, чтобы исключить поступление сообщений от неизвестных абонентских номеров телефонов.
Родителям важно:
– заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах интернета;
– научить ребёнка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях;
– спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях;
– обращать внимание на поведение и новые интересы ребёнка;
– обращать внимание, если ребёнок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые челленджи. Они могут содержать опасные для здоровья действия;
– поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребёнка, а также их родителями.
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