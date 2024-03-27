Псковские школьники подверглись информационной атаке. Как защитить детей

17:32, 27 марта 2024, ПАИ

Школьники в Пскове получают сообщения с предложениями совершить теракты. Об этом ПАИ сообщил один из читателей, который рассказал, что его детям и его одноклассникам поступили такие сообщения в мессенджерах.

Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало, что после террористического акта в «Крокус Сити Холле» учащиеся стали массово получать сообщения с предложением устроить теракты в разных регионах.

В частности, школьникам предлагали разные суммы. В основном это около 1 млн рублей, хотя известно о случаях, когда предлагали и 250 тысяч рублей, и 2 млн рублей. Кому-то и вовсе предлагают алкоголь или наркотики, говорится в Telegram-канале ведомства. За отказ совершить преступление злоумышленники угрожают физической расправой.

В управлении рассказали, что следует делать с такими предложениями:

– не вступать в переписку с провокаторами;

– заскринить все присланные сообщения так, чтобы был виден номер телефона отправителя;

– сделав скриншоты, уведомить взрослых и полицию о поступившем сообщении;

– пожаловаться в администрацию мессенджера на пользователя, от которого пришло сообщение, в целях его блокировки;

– в настройках профиля мессенджера установить ограничения конфиденциальности, чтобы исключить поступление сообщений от неизвестных абонентских номеров телефонов.

Родителям важно:

– заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах интернета;

– научить ребёнка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях;

– спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях;

– обращать внимание на поведение и новые интересы ребёнка;

– обращать внимание, если ребёнок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые челленджи. Они могут содержать опасные для здоровья действия;

– поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребёнка, а также их родителями.