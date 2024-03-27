В Псковской области простились ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими

17:45, 27 марта 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова













При исполнении воинского долга погибли сержант Сергей Безденежных, младшие сержанты Игорь Журавлёв, Кирилл Красуцкий и Владимир Романенков, гвардии рядовой Николай Севостьянов, рядовые Алексей Васильев и Андрей Гребнев.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», – написал губернатор.