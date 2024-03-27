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Общество

Изборский музей организует лекциях о последствиях палов травы

1 апреля в музее-заповеднике «Изборск» пройдёт лекция «Горе от огня», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. Ранней весной прошлогодняя трава высыхает под лучами солнца и становится легко воспламеняемой. При сильном ветре огонь распространяется с высокой скоростью и охватывает большие площади, что очень затрудняет его тушение. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предупреждение. В целях профилактики пожаров приглашаем всех желающих на открытую лекцию «Горе от огня», - отметили в музее.

Старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Анна Мартынова расскажет о опасности пала травы и его воздействии на природные экосистемы. Слушатели узнают правила поведения на природе и при обнаружении очага возгорания.

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