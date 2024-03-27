Псковичка, незаконно обналичившая материнский капитал, предстанет перед судом
Псковичка, незаконно обналичившая материнский капитал, предстанет перед судом. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.
Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Своими действиями женщина причинила Отделению Фонда и пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области материальный ущерб в размере 408 тысяч рублей.
В 2018 году злоумышленница с целью обналичивания средств материнского капитала купила земельный участок и оформила фиктивный договор займа денежных средств на строительство жилого дома. Затем она предоставила недостоверные сведения в УПФР в Пскове и Псковском районе.
Сумма, полученная обманным путем по сертификату, в итоге была израсходована не на строительство дома.
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