Более 36 тысяч жителей Псковской области проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту
Более 36 тысяч жителей Псковской области приняли участие во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Только в первые три дня голосования проголосовало более 19 тысяч человек.
В этом году на голосование вынесено 78 общественных территорий.
На данный момент в Пскове лидируют пешеходная зона вблизи Чёртова ручья на улицах Алёхина и Загородной (более 1,5 тысячи голосов) и общественная территория на улицах Звёздной и Юности (порядка 1,4 тысячи голосов). На третьем месте – общественная территория в Военном городке – 3 (547 голосов).
В Великих Луках лидер голосования – пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 1,5 тысячи голосов). Следом идёт городской пляж на улице Рабочей (более 1,1 тысячи голосов), затем – сквер на площади Калинина (порядка 1,1 тысячи голосов).
Проголосовать на сайте может любой житель субъекта России старше 14 лет.
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