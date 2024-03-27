Более 36 тысяч жителей Псковской области проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту

18:50, 27 марта 2024, ПАИ

Более 36 тысяч жителей Псковской области приняли участие во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Только в первые три дня голосования проголосовало более 19 тысяч человек.

В этом году на голосование вынесено 78 общественных территорий.

На данный момент в Пскове лидируют пешеходная зона вблизи Чёртова ручья на улицах Алёхина и Загородной (более 1,5 тысячи голосов) и общественная территория на улицах Звёздной и Юности (порядка 1,4 тысячи голосов). На третьем месте – общественная территория в Военном городке – 3 (547 голосов).

В Великих Луках лидер голосования – пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 1,5 тысячи голосов). Следом идёт городской пляж на улице Рабочей (более 1,1 тысячи голосов), затем – сквер на площади Калинина (порядка 1,1 тысячи голосов).

Проголосовать на сайте может любой житель субъекта России старше 14 лет.