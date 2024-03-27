Более 20 тысяч тюльпанов украсят Великие Луки
Более 20 тысяч тюльпанов украсят Великие Луки, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Кроме тюльпанов, великолучан и гостей города будет радовать цветущая на городских клумбах виола. Цветы появятся в центре Великих Лук уже в мае.
Отмечается, что МП «Зеленхоз» уже ведёт активную подготовку к сезону.
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