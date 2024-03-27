Более 20 тысяч тюльпанов украсят Великие Луки

19:36, 27 марта 2024, ПАИ

Более 20 тысяч тюльпанов украсят Великие Луки, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Кроме тюльпанов, великолучан и гостей города будет радовать цветущая на городских клумбах виола. Цветы появятся в центре Великих Лук уже в мае.

Отмечается, что МП «Зеленхоз» уже ведёт активную подготовку к сезону.