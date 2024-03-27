Пыталовец сел в тюрьму за угон автомобиля у своей знакомой

20:29, 27 марта 2024, ПАИ

34-летний житель Пыталовского района отправился в тюрьму за угон автомобиля у своей знакомой, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 4 декабря 2023 года знакомая мужчины спала в доме, когда он взял из кармана её куртки ключи, завёл принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-21093 и поехал в деревню Вышгородок Пыталовского района.

Пыталовский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.