Пыталовец сел в тюрьму за угон автомобиля у своей знакомой
34-летний житель Пыталовского района отправился в тюрьму за угон автомобиля у своей знакомой, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.
Установлено, что 4 декабря 2023 года знакомая мужчины спала в доме, когда он взял из кармана её куртки ключи, завёл принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-21093 и поехал в деревню Вышгородок Пыталовского района.
Пыталовский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
Деструктивный камень заменили на северном и южном фасадах Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря
Как отличить лицензированного проверяющего счётчики от мошенника, рассказал метролог Михаил Смирнов