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Происшествия

Псковский таксист поругался с пассажиром и несколько раз ударил его ножом

Псковский таксист поругался с пассажиром и несколько раз ударил его ножом, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что между 24-летним водителем такси и молодым пассажиром произошёл конфликт, в ходе которого таксист вышел из автомобиля, достал из кармана нож и нанёс пять ударов в область бёдер потерпевшего.

Псковича обвинили в преступлении, предусмотренном частью второй статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Уголовное дело направлено мировому судьбе для рассмотрения по существу.

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