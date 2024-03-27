Псковский таксист поругался с пассажиром и несколько раз ударил его ножом

21:58, 27 марта 2024, ПАИ

Псковский таксист поругался с пассажиром и несколько раз ударил его ножом, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что между 24-летним водителем такси и молодым пассажиром произошёл конфликт, в ходе которого таксист вышел из автомобиля, достал из кармана нож и нанёс пять ударов в область бёдер потерпевшего.

Псковича обвинили в преступлении, предусмотренном частью второй статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Уголовное дело направлено мировому судьбе для рассмотрения по существу.