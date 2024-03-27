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Общество

Российская писательница рассказала псковичам о сказкотерапии

Известная детская писательница Евгения Бахурова встретилась с псковскими педагогами, библиотекарями и студентами в рамках Недели детской и юношеской книги, которая проходит в эти дни в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

Российская писательница рассказала псковичам о сказкотерапии. Фото здесь и далее: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова

Писательница рассказала псковичам о технологии сказкотерапии: как с помощью сказки прорабатывать детские страхи, корректировать особенности поведения и помогать малышам искать ответы на волнующие их вопросы.

Евгения Бахурова – детский писатель, переводчик, преподаватель иностранных языков, член Союза детских и юношеских писателей, магистр лингвистики, по дополнительному образованию – референт-переводчик с английского и немецкого языков. На данный момент она написала почти 100 книг.

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