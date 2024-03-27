Российская писательница рассказала псковичам о сказкотерапии

23:54, 27 марта 2024, ПАИ

Известная детская писательница Евгения Бахурова встретилась с псковскими педагогами, библиотекарями и студентами в рамках Недели детской и юношеской книги, которая проходит в эти дни в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

Писательница рассказала псковичам о технологии сказкотерапии: как с помощью сказки прорабатывать детские страхи, корректировать особенности поведения и помогать малышам искать ответы на волнующие их вопросы.

Евгения Бахурова – детский писатель, переводчик, преподаватель иностранных языков, член Союза детских и юношеских писателей, магистр лингвистики, по дополнительному образованию – референт-переводчик с английского и немецкого языков. На данный момент она написала почти 100 книг.