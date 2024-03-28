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Общество

Ждать прилёта первых чаек советует сегодня народный календарь

Александров день отмечают сегодня по народному календарю. Именно в этот день ждали прилёта первых чаек, которые символизировали тепло и начало ледохода. А если птицы после прилёта начинали купаться, то это считалось предвестником плохой погоды, пишет calend.ru.

Праздник получил название в честь святых мучеников Александров, которые пострадали за веру в IV веке. Несколько примет этого дня связаны с волками – в этот день был разгар волчьих свадеб, что делало животных очень агрессивными. Если в лесу выли волки и было страшно спать, то надо было, по поверьям, перевернуть подушку, чтобы избавиться от страха.

Кроме того, 28 марта называли ещё Лесным ухоженьем – было принято с уважением относиться к лесу, который был кормильцем крестьянских семей. Чтобы не заблудиться в лесу, крестьяне произносили заговоры.

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