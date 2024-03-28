Железнодорожный переезд в Локне частично перекроют 5 апреля

09:42, 28 марта 2024, ПАИ

Железнодорожный переезд в Локне временно перекроют 5 апреля, сообщили ПАИ в администрации Локнянского района со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.

Для работ по замене настила движение по железнодорожному переезду на 365-м километре 7 пк на станции Локня будет частично закрыто 5 апреля с 8:00 до 17:00.