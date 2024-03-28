Три благоустроенные квартиры получат дети-сироты из Куньинского района

10:03, 28 марта 2024, ПАИ

Администрация Куньинского района приобрела три благоустроенные квартиры для детей-сирот, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева







Специалисты администрации предварительно осмотрели предложенное жильё.

«Очень надеюсь, что новые хозяева по достоинству оценят предоставленные квартиры, которые после добросовестного пятилетнего владения смогут приватизировать», – отметил Олег Лебедев.

Напомним, в 2024 году на обеспечение 160 детей-сирот жильём в бюджете Псковской области заложено 337 млн рублей.