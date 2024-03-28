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Общество

Как завести полезные финансовые привычки

Многие хотят начать новую жизнь с приходом весны – в этом могут помочь правильные финансовые привычки. Аналитики spotcredit.ru рассказали, на что можно обратить внимание при формировании своего финансового поведения.

Начните вести бюджет

Если в конце каждого месяца вы не понимаете, куда ушла вся зарплата, возможно, стоит начать вести бюджет. Можно начать с малого – записывать все ваши доходы и расходы. Сейчас есть много удобных способов делать это: через таблицы Excel или мобильные приложения – EasyFinance, CoinKeeper.

Сформируйте подушку безопасности

Хочется верить в лучшее, но никто не застрахован от неприятностей. Лучше быть готовым к разным ситуациям и сформировать финансовую подушку безопасности в размере нескольких сумм ваших окладов.

Для этого постарайтесь ежемесячно откладывать фиксированную сумму от вашей зарплаты – например 10 %. Хранить накопления лучше на депозите.

Оформите налоговый вычет

Узнайте, есть ли у вас возможность получить помощь от государства. Если вы пользуетесь услугами частных клиник, водите детей на платные секции или недавно купили квартиру, можно вернуть часть потраченных денег с помощью налогового вычета. Вернуть часть налога можно даже с благотворительной деятельности или инвестиций, если вы откроете индивидуальный инвестиционный счёт.

Важный момент: чтобы получить вычет, вы должны быть гражданином РФ и платить НДФЛ.

Упорядочите долги

Если у вас уже есть несколько кредитов, можно изменить их условия на более выгодные или объединить в один с помощью рефинансирования. Займы и кредиты – неплохой способ в достижении желаемой финансовой цели, но важно разумно оценивать свои возможности. Не стоит оформлять заём, если вы не уверены, что сможете его вернуть.

Подборку МФО, чья деятельность соответствует требованиям Банка России, можно изучить по ссылке www.spotcredit.ru*.

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