Бродни и вейдерсы вынуждены использовать псковские энергетики во время работы
Бродни и вейдерсы вынуждены использовать псковские энергетики во время работы.
«Там, где недавно лежали сугробы по пояс, теперь по пояс талой воды», - пишет официальный аккаунт предприятия «Россети Северо-Запад». «Весенняя коллекция от «Россети Северо-Запад», - добавляют энергетики.
С помощью дополнительной амуниции мастер Островского РЭС Александр Макаров проверяет ЛЭП в Островском районе.
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