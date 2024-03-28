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Общество

Бродни и вейдерсы вынуждены использовать псковские энергетики во время работы

Бродни и вейдерсы вынуждены использовать псковские энергетики во время работы.

«Там, где недавно лежали сугробы по пояс, теперь по пояс талой воды», - пишет официальный аккаунт предприятия «Россети Северо-Запад». «Весенняя коллекция от «Россети Северо-Запад», - добавляют энергетики.

С помощью дополнительной амуниции мастер Островского РЭС Александр Макаров проверяет ЛЭП в Островском районе.

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