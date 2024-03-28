Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

10:55, 28 марта 2024, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, ранее уже подвергавшихся административному наказанию за аналогичное преступление, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

27 марта в Пыталовском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106. За рулём оказался 22-летний пьяный водитель.

В этот же день у деревни Купуй Великолукского района задержали водителя Volkswagen. За рулём был нетрезвый 42-летний великолучанин.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель протаранил автомобили в Пскове и въехал в дерево.