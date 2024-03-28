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Общество

Искусственный интеллект увеличил надежность сети билайна

В начале 2023 года билайн запустил новую технологию, которая на основе искусственного интеллекта увеличивает стабильность работы сети. Она называется «Виртуальный эксперт» и помогает решать разные инциденты, до того, как их влияние почувствуют клиенты. За 2023 год виртуальный эксперт в три раза снизил количество случаев, в которых скорость мобильного интернета по разным причинам могла замедляться. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Искусственный интеллект увеличил надежность сети билайна. Фото: ПАИ

«Виртуальный эксперт» помогает техническим специалистам билайна поддерживать надёжную работу сети. Под его круглосуточным наблюдением находится 150 тысяч базовых станций, расположенных по всей стране. Виртуальный эксперт одновременно контролирует и анализирует более 30 различных параметров и тут же отправляет информацию техническим специалистам билайна.

Проделывать одновременно такой объём работы ему помогают современные технологии на базе искусственного интеллекта. Одна из них – алгоритмы машинного обучения. «Виртуальный эксперт» постоянно совершенствуется, запоминает всё происходящее в сети и анализирует причины, которые могут привести к замедлению скорости мобильного интернета. Благодаря непрерывному обучению, «Виртуальный эксперт» не просто оперативно фиксирует отклонения от нормальной работы, а прогнозирует их и помогает устранить до появления.

Таким образом, он повышает надежность сети и помогает клиентам быть на связи с близкими. В решении этой задачи «Виртуального эксперта» дополняют другие технологии, которые в билайне называют «умной сетью». С помощью них мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически оптимизируется под различные обстоятельства, качество голосового вызова увеличивается, а также происходят другие улучшения, подробнее о которых можно прочитать здесь.

*VoLTE (Voice over LTE, голос по LTE) – действует при технической возможности подключения для ряда устройств. LTE – Long-Term Evolution, букв. «долговременное развитие». «Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи. Скорость мобильного интернета и качества услуг связи могут зависеть от множества факторов. Подробнее об услугах связи билайна – beeline.ru.

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