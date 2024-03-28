В Пскове подвели итоги 16-й областной спартакиады по волейболу среди девушек

11:20, 28 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги 16-й областной спартакиады учащихся среди девушек 2008-2009 годов рождения по волейболу, которая прошла в Пскове 26 и 27 марта. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях приняли участие шесть команд из Печор, Пустошки, Пскова, Плюссы, Себежа и Великих Лук.

Первое место досталось сборной Пскова под руководством Анжелы Цветковой, Сергея Кошелева и Ольги Муштуковой. Второе место заняла команда из Великих Лук. Замкнула тройку лидеров сборная Себежа.

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