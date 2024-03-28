Более 700 тысяч рублей отдали псковички мошенникам, пытаясь спасти своих родственников от уголовной ответственности

14:38, 28 марта 2024, ПАИ

Более 700 тысяч рублей отдали мошенникам пенсионерки из Пскова и Псковского района, пытаясь спасти своих родственников от якобы уголовной ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 26 по 27 марта незнакомцы звонили пяти пожилым женщинам и сообщили, что их внучки, племянница и дочь якобы совершили ДТП, за что им теперь грозит уголовная ответственность.

Звонившие предложили решить возникшие проблемы с помощью денег.

Пенсионерки, поддавшись на ухищрения мошенников, отдали прибывшим к ним домой курьерам свои сбережения. В общей сложности они передали злоумышленникам свыше 700 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.