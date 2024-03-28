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Спорт

Спортсмены Плюсского района стали призёрами чемпионата Федерации шахбокса России

Спортсмены из Плюсского района Псковской области стали призёрами чемпионата Федерации шахбокса России, который прошёл в Санкт-Петербурге с 21 по 24 марта. Об этом ПАИ сообщил тренер Дмитрий Зубарев.

Спортсмены Плюсского района стали призёрами чемпионата Федерации шахбокса России. Фото здесь и далее предоставил Дмитрий Зубарев

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 22 регионов России.

Воспитанники клуба «Рысь» из села Ляды Плюсского района под руководством тренера Дмитрия Зубарева смогли завоевать три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.

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В возрастной группе среди спортсменов 14-15 лет золото взяли Иван и Александр Зубаревы. Также победителем среди мальчиков 10-11 лет стал Георгий Зубарев.

Среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 36 лет серебро на счету Ярослава Частухина, а бронзовую медаль выиграл Глеб Иванов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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