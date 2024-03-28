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Общество

Псковская область находится на 31-м месте в России по раскрываемости преступлений

В Псковской области раскрывается больше преступлений, чем в среднем по России. Об этом в своём докладе на сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковская область находится на 31 месте в России по раскрываемости преступлений. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В 2023 году все правоохранительные органы региона раскрыли почти пять тысяч преступлений, около 80 % раскрытых преступлений приходится на долю сотрудников органов внутренних дел.

Раскрываемость преступлений (58 %) по-прежнему выше среднего по стране и округу (в России – 52,3 %; в СЗФО – 47,8 %). По этому показателю Псковская область занимает 31-е место по России и второе место по СЗФО). По раскрываемости тяжких преступлений Псковская область является лидером на окружном уровне (52,5 %).

«Сохраняется стопроцентная результативность установления виновных по изнасилованиям, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Выше 90 % раскрываемость убийств, грабежей и разбоев», – добавил Алексей Овсянников.

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