1300 человек из псковской «Дружины» помогают полиции следить за правопорядком в регионе

12:36, 28 марта 2024, ПАИ

1300 человек из псковской АНО «Дружина» помогают полиции следить за правопорядком в регионе. Об этом в своём докладе на сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

«При растущем некомплекте сотрудников органов внутренних дел, командированиях в новые территории и на Северный Кавказ, создание в прошлом году по инициативе губернатора Псковской области автономной некоммерческой организации «Дружина» стало своевременным ресурсом для нас при выполнении задач охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. Это 1300 человек в основном из числа бывших сотрудников полиции, военнослужащих», - отметил спикер.

По его словам, с сентября по декабрь 2023 года к охране общественного порядка привлекались 108 дружинников из этой организации.