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Происшествия

Почти тонна наркотиков изъята из незаконного оборота в Псковской области

938 кг наркотиков изъято из незаконного оборота в Псковской области в 2023 году. Об этом в своём отчёте на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 марта сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

В результате в 2023 году из незаконного оборота изъято в 18 раз больше наркотиков и психотропных веществ, чем в 2022-м.

Пресечена деятельность четырех нарколабораторий, действоваших в Псковской области. Прекращение их работы позволило не допустить распространения более 700 килограммов наркотических средств и психотропных веществ и свыше 10 тонн прекурсоров.

В прошлом году выявлено на треть больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чем в 2022 году - 838 против 620. К уголовной ответственности привлечен 181 человек, в 2022 году - 135.

С 15 до 8 человек сократилось количество граждан, совершивших противоправные деяния в состоянии наркотического опьянения.

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