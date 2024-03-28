70,8% жителей Псковской области заявили о своей защищённости от преступных посягательств
70,8% жителей Псковской области заявили о своей защищённости от преступных посягательств. Это восьмой показатель по России. Такие данные опроса ФСО России привел в своём докладе по итогам 2023 года начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. 28 марта он выступил с отчётом на сессии Псковского областного Собрания депутатов.
Эффективной деятельность органов внутренних дел Псковской области считает 60,4% жителей региона. По этому показателю Псковская область находится на 12-м месте по России.
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