70,8% жителей Псковской области заявили о своей защищённости от преступных посягательств

12:55, 28 марта 2024, ПАИ

70,8% жителей Псковской области заявили о своей защищённости от преступных посягательств. Это восьмой показатель по России. Такие данные опроса ФСО России привел в своём докладе по итогам 2023 года начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. 28 марта он выступил с отчётом на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Эффективной деятельность органов внутренних дел Псковской области считает 60,4% жителей региона. По этому показателю Псковская область находится на 12-м месте по России.