Соцфонд вводит дополнительный день приёма жителей Псковской области

12:52, 28 марта 2024, ПАИ

Дополнительный день приёма граждан вводит отделение Социального фонда России по Псковской области, сообщили ПАИ в учреждении.

Теперь клиентские службы отделения будут принимать жителей в дополнительный день – каждую последнюю субботу месяца. Первый такой день наступит 30 марта.

Приём в Пскове будут вести с 8:30 до 15:00, в Псковском районе (Псков, улица Алтаева, 6) – с 8:30 до 12:30, а в Великих Луках, Островском, Опочецком, Невельском, Порховском районах – с 8:00 до 14:30. Небольшие клиентские офисы в районах области, где приём обеспечивают один-два специалиста, в дополнительный день будут работать по сокращенному графику с 8:00 до 12:00.

Управляющий региональным отделением СФР Наталья Мельникова подчеркнула, что жители и организации области смогут получить полный перечень услуг.