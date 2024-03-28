День ветеранов боевых действий учреждён в Псковской области

13:30, 28 марта 2024, ПАИ

День ветеранов боевых действий будет ежегодно отмечаться в Псковской области 1 июля. Новая региональная памятная дата установлена законом области, принятым сегодня на сессии Собрания. Автором инициативы является руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

День ветеранов боевых действий учреждён в целях сохранения памяти о подвигах земляков – ветеранов боевых действий, проживающих или проживавших на территории Псковской области, а также содействия патриотическому воспитанию.

Добавим, такие региональные памятные даты уже установлены в ряде регионов – День ветеранов боевых действий отмечается в Московской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Белгородской, Саратовской областях и в других субъектах РФ.